Погода в Югре на 29 апреля 2021 года: местами дождь Фото: Юлия Кучеренко

Метеорологическая обстановка в Югре 29 апреля: днём температура воздуха +7,+12 °С. Ночью -1,+4 °С. Облачно. Небольшие, местами умеренный дождь. Ветер по южной половине юго-западный, западный, по северной половине восточный, северо-восточный 3-8 м/с, днём в отдельных районах порывы до 14 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём температура воздуха +7,+9 °С. Ночью +2,+4 °С. Облачно. Ночью небольшой, днем умеренный дождь. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/с.

В Сургуте: Днём +8 °С, ночью +2 °С, небольшой дождь, ветер юго-западный 2-6 м/с.

В Нижневартовске: Днём +6 °С, ночью +3 °С, дождь, западный 2-5 м/с.

В Нефтеюганске: Днём +8°С, ночью +3 °С, небольшой дождь, ветер юго-западный 3-4 м/с.

В Когалыме: Днём +8 °С, ночью +1 °С, небольшой дождь, ветер южный 2-4 м/с.