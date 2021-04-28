В Югре начался капремонт стратегически важной ЛЭП, которая питает воинскую часть ПВО России

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«Россети Тюмень» приступили к ремонту линии электропередачи, питающей 80 тысяч человек и воинскую часть ПВО РФ в западной части ХМАО-Югры. Энергетики повысят устойчивость опор ЛЭП и грозоупорность воздушной линии. На эти мероприятия компания направит более 6,3 млн рублей.

Протяженность линии 110 кВ «Картопья – Атымья» составляет 191 км. Она обеспечивает электроснабжение Югорска (столица крупнейшего газотранспортного предприятия «Газпрома») и ближайших поселков. Через эту территорию осуществляется транзит углеводородов в центральную часть страны.

- Стратегия социально-экономического развития Югорска включает в себя ряд проектов, которые преобразят наш город: это формирование новой модели «умной экономики» с созданием новых маркетинг-ориентированных видов деятельности, благоустройство городской среды и строительство новых объектов. Для всех направлений необходимо бесперебойное электроснабжение, – отметил работу энергетиков Андрей Бородкин, глава города Югорск.

Через ВЛ «Картопья – Атымья» энергетики снабжают электричеством и стратегически важных потребителей – воинскую часть ПВО РФ (бывший 763 истребительный авиаполк). Это одна из опорных точек пояса противовоздушной обороны страны. Два подразделения радиолокационных войск защищают северные рубежи России и ключевые объекты энергетики, добычи и транспортировки нефти и газа.

- В нашей воинской части расположено много энергоемкого оборудования, которое должно работать бесперебойно. Поэтому вопрос надежного электроснабжения для нас имеет первостепенную значимость. От стабильного энергоснабжения зависит безопасность воздушных границ нашей страны. Сегодня в компании «Россети Тюмень» мы видим надёжного поставщика электроэнергии, – прокомментировал Виктор Яцко, командир воинской части.

Линия электропередачи находится в регионе с суровым климатом. Здесь нередки грозы, обильные осадки, сильные ветры (больше 20 м/с), а в зимнее время существует проблема налипания гололедно-изморозевых отложений. Энергетики «Россети Тюмень» повысят надежность энерготранзита за счет монтажа дополнительных гасителей вибрации, замены дефектных опор, установки новых изоляторов. Кроме того, риск повреждений ЛЭП снизится благодаря вырубке угрожающих падением на провода деревьев на просеке.