В Сургуте задержали уголовника, который пырнул ножом мужчину Фото: pixabay.com

В Югре за минувший день зарегистрировано 53 преступления, по горячим следам раскрыто 36.

В Нижневартовске сотрудниками патрульно-постовой службы полиции задержан мужчина, работающий мясником в одном из предприятии города. В его квартире нашли стеклянную банку и 2 пластиковых контейнера с каннабисом (марихуаной) массой свыше 21 грамма. Возбуждено уголовное дело. Югорчанин под подпиской о невыезде.

В Октябрьском районе нашли фальшивую купюру номиналом 5 тысяч рублей. Нашла подделку кассир банка и пояснила, что накануне в отделение пришел мужчина, который хотел внести деньги себе на счет. Возбуждено уголовное дело.

В Нягани раскрыта кража сотового телефона, который украла неработающая ранее судимая женщина. Она, находясь в уборной одного из торговых центров города, стащила телефон стоимостью 16 тысяч рублей, принадлежащий другой девушке.

В Сургуте сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью. Ранее судимый за ряд преступлений и освободившийся из мест лишения свободы месяц назад, находясь в вагончике, на одной из улиц города, во время ссоры, ударил ножом в живот своего оппонента.