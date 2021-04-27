В Югре появилось стресс-МРТ, которое заставляет сердце "волноваться" Фото: департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В окружном кардиодиспансере внедряют новую технологию исследования сердца - стресс-МРТ, что играет значимую роль в диагностике ишемической болезни сердца. Технология пока на стадии внедрения, но уже сегодня специалисты пророчат ей большое будущее. Отделение лучевой диагностики окружного кардиодиспансера оборудовано по последнему слову техники, что позволяет врачам-рентгенологам решать самые непростые вопросы и задачи. Недавно в кардиоцентр обратился мужчина и пожаловался на одышку при небольших физических нагрузках, тяжесть и жжение в грудной клетке.

- Описанные симптомы – на первый взгляд, ни что иное, как проявление стенокардии. Боль и дискомфорт вызывает недостаток кислорода из-за сужения сосудов в результате образования в них атеросклеротических бляшек или же вследствие сосудистого спазма - говорит Рафаэль Сулейманов, заместитель главного врача по поликлинической работе кардиодиспансера. Сургутянин стал первым пациентом, которому провели исследование на новейшем оборудовании.

- Данная методика исследования позволяет не только оценить сократительную функцию сердца, но и объективизировать кровоснабжение сердечной мышцы и возможную ишемию миокарда левого желудочка - комментирует Сергей Долгий, врач-рентгенолог отделения лучевой диагностики кардиодиспансера.

Сергей Долгий также рассказал, что для диагностики используется фармакологическая проба со специальным препаратом, который образно говоря, заставляет сердце «волноваться». Отсюда и название технологии – стресс МРТ. Такая «провокация» даёт реальную картину кровоснабжения миокарда. .