В Сургуте мужчины пытались взорвать банкомат и украсть деньги Фото: скриншот с видео УМВД России по г. Сургуту

В полицию Сургута обратился работник финансовой организации, который сообщил о повреждении банкомата. Как выяснилось, в ночное время, двое мужчин зашли в помещение, где находятся банкоматы круглосуточного обслуживания и пытались украсть деньги. Они пытались взломать аппарат, кроме того, они взяли с собой газовый баллон, с помощью которого пытались взорвать терминал.

Несколько минут преступники пытались реализовать свой план, после чего ушли, так и не доведя задуманное до конца, так как сработала сигнализация.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Сургуту задержали подозреваемых. У 24-летнего молодого человека нашли сумку с газобаллонным оборудованием. Второй 41-летний мужчина на момент задержания находился в Ханты-Мансийске, кроме того он числился в федеральном розыске за ранее совершенное преступления в Екатеринбурге. Также злоумышленник уже судим за разбой и экономическое преступление. Его подельник также судим за совершение имущественных преступлений и оскорбление представителя власти.

На момент попытки ограбления в банкомате находилось более 3 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.