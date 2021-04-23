В Югре от столкновения трех автомобилей получил травму мужчина Фото: ГИБДД РФ

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека получили травмы.

В Ханты-Мансийске на нерегулируемом перекрёстке улиц Чехова – Доронина 39-летний водитель автомобиля «Тойота», при выезде со второстепенной дороги, столкнулся с автомобилем «Киа Рио», за рулём которого находился 20-летний молодой человек. От удара «Киа» столкнулся с «Тойотой Камри» под управлением 23-летнего мужчины. В результате аварии водитель «Киа» получил травмы.

Кроме того, на территории округа сотрудниками ГИБДД задержаны 5 водителей за нетрезвую езду, 1 – за отказ от медицинского освидетельствования, 5 – за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. 57 водителей наказаны за выезд на полосу встречного движения, 32 – за нарушение требований к перевозке детей.

Окружная Госавтоинспекция напоминает водителям о важности соблюдения правил дорожного движения.