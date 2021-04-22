В Сургуте из-за невнимательности водителя автокрана произошло ДТП Фото: ГИБДД РФ

В Сургуте на Тюменском тракте 33-летний водитель, управляя автокраном, отвлёкся наехал на стоящий впереди автомобиль «Тойота Авенсис», за рулём которого находился 38-летний водитель. После удара «Тойоту Авенсис» отбросило на стоящие автомобили «ГАЗ», под управлением 27-летнего водителя, и «Рено Сандеро» с 58-летним водителем. В ДТП никто не пострадал.

Кроме того, на территории округа сотрудниками ГИБДД задержаны 8 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения и 8 – за отказ от медицинского освидетельствования. Наказаны за выезд на полосу встречного движения 49 водителей, 48 – за нарушение требований к перевозке детей.

Окружная Госавтоинспекция напоминает водителям о внимательности на дороге. Выбор безопасной скорости, без резких ускорений и торможений поможет избежать трагических ситуаций.