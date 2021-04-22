Семьи из Югры примут участие во Всероссийском конкурсе "Семья года" Фото: pixabay.com

В Югре прошло заседание оргкомитета конкурса «Семья года Югры», на котором обсуждались кандидатуры югорских семей для участия во Всероссийском финале ежегодного семейного конкурса.

Семья Козак из Нефтеюганска, победители окружного этапа конкурса прошлого года в номинации «трудовая династия», в этом году представит регион в номинации «семья – хранитель традиций». В этой семье три поколения педагогов, они ежегодно участвует в школьных, городских и всероссийских конкурсах. Традицией стало их участие в акции «Бессмертный полк».

Пантелеевы, тоже из Нефтеюганска воспитывают 5 детей, в том числе 3 опекаемых. Они номинированы как «Многодетная семья». Их характеризуют с положительной стороны, они ведут здоровый и активный образ жизни, родители поддерживают интересы детей, развивают в каждом ребенке таланты, и любят играть в настольные игры.

В номинации «Молодая семья» - Бродко из Лангепаса. Молодые родители воспитывают 3 детей. Спорт стал общим увлечением будущих супругов. Все в этой семье катаются на лыжах, велосипедах, самокатах, коньках, тюбингах.

В номинации «Золотая семья» - Ерныховы из села Казым Белоярского района. Воспитали 5 детей. Семейный стаж – 52 года. Супруги - из рода оленеводов и охотников. Детям они прививают уважительное отношение к культуре своего народа, показывают своим примером, как важно сохранять национальные обычаи и традиции и передавать их из поколения в поколение.

«Сельская семья» - Речкины из поселка Алябъевский Советского района. В их семье трое детей, а сами Речкины – работники лесной промышленности в 5 поколениях. На своём участке они собирают урожай, делают заготовки на долгую сибирскую зиму.

Югра с 2016 года участвует во Всероссийском конкуре «Семья года». За это время 17 югорских семей показали проявили себя достойно. В прошлом году победителями стали Мякишевы из Нефтеюганска в номинации «Молодая семья».