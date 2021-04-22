Директор Нижневартовского предприятия задолжал работникам 30 миллионов Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура округа проверила соблюдение трудового законодательства в ООО «Бустерлифт» и выяснила, что предприятие имело огромную задолженность по выплате зарплаты своим работникам. Они задолжали 30 миллионов рублей.

Прокурор Нижневартовска начала принимать все необходимые меры для того, чтобы заставить руководителя исправить свои ошибки. По постановлениям прокуратуры директор и организация привлечены к административной ответственности по статье "невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы", а также по статье "сокрытия сведений о задолженности по заработной плате".

Для того, чтобы восстановить права людей на получение вознаграждения за их труд прокурор округа Ботвинкин Е.Б. лично проконтролировал действия руководителя предприятия по исправлению нарушений закона. Благодаря "пинку" и мерам, принятым прокуратурой долги по зарплате погашены полностью