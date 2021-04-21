«Выпускной: Перезагрузка»: мегионским выпускницам помогут в создании образа Фото: pixabay.com

В Мегионе запускают новый проект «Выпускной: Перезагрузка», благодаря которому мегионским выпускницам помогут в создании подходящего для выпускного вечера образа. Для этого в проект привлекут стилистов, визажистов, парикмахеров.

- Выпускной - долгожданный и волнительный день, наполненный множеством эмоций. Позади 11 лет учебы в школе, а впереди – новый этап - самостоятельная жизнь. Все мы понимаем, насколько важен этот праздник для каждой выпускницы: все хотят создать безупречный образ, появиться на торжестве в самом эффектном платье - делится Сергей Сапичев, руководитель АНО «До 16 и старше».

Сергей Сапичев рассказал о идеи создания шоу-рума, где специалисты в своей области сформируют актуальные наряды для молодых девушек.

Вторая составляющая проекта – организовать бесплатный прокат нарядов для выпускников. Для этого авторы идеи предложили дать вторую жизнь тем платьям и аксессуарам, которые уже не так востребованы со стороны своих обладательниц, но могут еще порадовать других.

- Не секрет, что вечерние, коктейльные платья и костюмы – это, в принципе, вещи для разовых выходов в свет. И зачастую, в гардеробной каждой девушки есть наряды, которые ими уже не востребованы, но при этом не утратили своей актуальности и могут украсить чей-то образ. Поэтому мы объявляем сбор таких платьев, аксессуаров, дамских принадлежностей, на основе которых наши стилисты будут формировать новые, современные образы для наших выпускниц, - дополнил Сергей Сапичев.

Проект также поддерживает ещё одна городская организация – «Атмосфера», на базе которой организуют пункт приёма вещей и аксессуаров, которые позволят юным девушкам подготовиться к выпускному вечеру.