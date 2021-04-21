В Кондинском районе у мальчика в пищеводе застряла палочка от чупа-чупса Фото: департамент здравоохранения ХМАО-Югры

На днях в скорую медпомощь позвонили из поселка Мортка: ребёнок подавился палочкой от чупа-чупса, которая застряла в пищеводе. Приехавшая оперативная бригада доставила мальчика в райцентр. Экстренную помощь ребёнку оказывали врач-хирург Эдуард Сайфутдинов и врач анестезиолог-реаниматолог Виктор Тетенькин. Мальчику провели гастроскопию для того, чтобы достать палочку и сейчас ребёнка выписали домой.

Как рассказывают специалисты, дети проглатывают различные инородные предметы, они могут быть абсолютно разными – начиная от мелких составляющих игрушек и заканчивая различными брелоками и украшениями, блеск которых может заинтересовать ребёнка. Самые распространённые варианты – это монеты, неодимовые магниты и дисковидные батарейки, которые обычно есть в развивающих и интерактивных игрушках. Чаще такие предметы оседают в желудке, но могут застрять в пищеводе или трахее. Проглоченные магниты от игрушек, либо неодимовые магниты от конструкторов могут вступить между собой во взаимодействие, притянув друг друга и сдавив между собой различные отделы желудочно-кишечного тракта, и вызвать катастрофические последствия. Чаще всего слипание магнитов приводит к язве стенки желудочно-кишечного тракта.