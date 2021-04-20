Сургутские медики на симуляторе тренируются спасать жизнь младенцам Фото: департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В конце прошлого года в Сургутской поликлинике №5 создали уникальный симуляционный центр, предназначенный для отработки врачами и средним медицинским персоналом навыков сердечно-легочной реанимации, в том числе для спасения младенцев.

В центре есть симуляторы новорожденного ребёнка, подростка, а при составлении учебных сценариев учитываются детские особенности течения угрожающих жизни состояний. Создание центра необходимо, так как все медучреждения проходят обязательную аккредитацию медработников. Так, у сургутских специалистов теперь есть возможность на рабочем месте отрабатывать все задания для экзаменов. Поэтому медперсонал может с блеском продемонстрировать свои навыки экзаменационной комиссии и подтвердить высокий уровень профессионализма.

Кроме того, в симуляционном центре поликлиники могут обучаться не только медработники, но и немедицинский персонал больницы, благодаря проекту «Научись спасать жизнь!». Ведь с ситуацией когда необходимо спасти чью-то жизнь может столкнулся каждый человек.