В Нягани прошла акция по профилактике мошенничества «Вместе мы сила» Фото: ОМВД России по г. Нягани

В Нягани полицейские вместе с представителями АНО «Легион Югры», волонтерами Гуманитарно-добровольческого корпуса и представителями союза пенсионеров России повели акцию «Вместе мы сила». Главная идея акции - профилактика мошенничества и дистанционных краж, совершенных на территории города. Мероприятие прошло возле торговых центров в выходные.

Перед началом мероприятия правоохранители провели инструктаж, рассказали всем участникам о наиболее встречающихся видах мошенничества, для того, чтобы они могли довести эту информацию до жителей города. В рамках акции все участники рассредоточились по микрорайонам города, где проводили с югорчанами беседы о видах и способах мошенничества и просили ознакомится с памяткой и показать её всем родным. Жители города охотно слушали информацию о мошенничествах.

Полиция Югры рекомендовала проявлять бдительность и обдуманно распоряжаться своими финансами.