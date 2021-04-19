В Югре «Ман» опрокинул прицеп на дорогу и спровоцировал аварию Фото: ГИБДД России

За выходные на территории округа зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний пешеход.

В Нефтеюганском районе на 783 км автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» 47-летний водитель автомобиля «Ман» с полуприцепом, во время перевозки груза он перевернул полуприцеп на проезжую часть. А после в него врезался встречный «Фольксваген Каравелла», за рулем которого находился 28-летний водитель. В результате аварии пассажир автомобиля «Фольксваген Каравелла», 22-летний мужчина, получил травмы.

Кроме того, на территории округа сотрудники ГИБДД задержаны 30 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 11 – за отказ от медицинского освидетельствования и 6 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 44 водителя наказаны за выезд на полосу встречного движения, 82 – за нарушение требований к перевозке детей.

Окружная Госавтоинспекция напоминает водителям о безопасной скорости и соблюдении правил дорожного движения, а также соблюдать правила безопасной перевозки грузов.