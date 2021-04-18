Погода в Югре 18 апреля: снег, в отдельных районах - метель Фото: Татьяна Коркина

В Югре сегодня, 18 апреля, ожидается облачность с прояснениями. Местами небольшие, умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах метель, гололед. Ветер северный 7-12 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью -8…-13 C, при прояснении -14…-19 C, по южным районам -2…-7 C, днем -3…-8 C, местами до +2 С.

В Ханты-Мансийске облачность с просянениями, небольшой снег. Ветер северный 7-12 м/с. Температура ночью -8…-10 °С, днем -4…-6 °С.