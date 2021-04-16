В Югре утвердили новый порядок выплаты ежемесячного пособия на детей от 3 до 7 лет Фото: pixabay.com

В Югре утвердили новый порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка (детей) в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Размер выплаты составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей - 8 153 рубля, 12 230 рублей и 16 306 рублей на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) ребёнка соответственно.

Стоит отметить, что если при выплате в базовом размере среднедушевой доход семьи не достигнет регионального прожиточного минимума на душу населения (16 281 рубль), то выплата будет назначаться в размере 75%. Если же и в этом случае среднедушевой доход семьи не достигает регионального прожиточного минимума на душу населения, то выплата назначается в размере 100%.

По словам исполняющей обязанности директора департамента социального развития ХМАО-Югры Светланы Кругловой, перерасчет выплаты с 1 января текущего года в новых размерах получат те семьи, которые являлись получателями выплаты в первом квартале текущего года. -

- Охват жителей составит более 35 тысяч семей, - сказала Светлана Круглова.