Югорчан атаковали лже-банкиры и обокрали их на 5 миллионов Фото: Виктория Терина

В Югре зарегистрированы 11 случаев мошенничества, совершенных дистанционным способом. Жители региона лишились 5 миллионов рублей за сутки.

В Сургуте 35-летний мужчина попался в руки мошенников. Мнимые банкиры сообщили, что на его имя хотят оформить кредит. Ему посоветовали оформить встречный займ, что он и сделал, взял кредит в банке через мобильное приложение в сумме 340 тысяч рублей. Затем обналичил деньги и перевел их на счета, привязанные к абонентским номерам телефонов. Югорчанин совершил 29 операции и добровольно отдал аферистам около 280 тысяч рублей.

В Урае произошла схожая ситуация. Здесь в роли жертвы оказалась 63-летняя женщина, которая якобы пыталась защитить свои сбережения. Мнимые сотрудники банка ей тоже советовали взять кредит и перевести деньги на «резервные ячейки». Женщина передала больше 900 тысяч рублей мошенникам.

Не отстал от всех и житель Нефтеюганска, точнее 69-летний мужчина. Он не стал ходить ни в какие отделения. Аферисты узнали у него реквизиты карты, коды и пароли из приходящих смс-сообщений и списали с его карты почти 80 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.