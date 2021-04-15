Няганские школьники на неделю отправятся на "удаленку" Фото: Официальная страница администрации города Нягани

Из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ среди детей и на основании рекомендаций Роспотребнадзора Нягани школьников города вновь перевели на удаленную систему образования, с применением электронных технологий.

Такая мера коснется обучающиеся 1-3-х и 10-х классов и продлится с 15 по 21 апреля 2021 года. При этом ученики 4-8 классов переводятся на образовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по предметам: технология, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), музыка, изобразительное искусство, физическая культура.

В постановлении администрации города также рекомендовано руководителям организаций (вне зависимости от форм собственности) воздержаться от проведения массовых мероприятий для детей на период до 22 апреля.

- Понимаю, что это создаёт определенные трудности для родителей, но мера вынужденная и, как показывает практика, действенная. Здоровье детей это наша ответственность. Прошу обратить внимание на эпидситуацию в городе и быть более внимательными к себе и близким людям - прокомментировал ситуацию глава города Нягани Иван Ямашев.