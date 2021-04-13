Весенняя охота на пернатую дичь в Югре начнется раньше обычного Фото: Виктория Терина

Весенняя охота на пернатую дичь в Югре начнётся на неделю раньше обычного. Первыми открыть весенний сезон охоты смогут жители Советского, Кондинского, Ханты-Мансийского, Нефтеюганского, Сургутского, Нижневартовского районов, которые расположены южнее 61° северной широты. Здесь охота стартует уже 30 апреля.

В охотничьих угодьях Советского, Октябрьского, Ханты-Мансийского, Нефтеюганского, Сургутского, Нижневартовского районов, расположенных от 61° северной широты до 62°– с 7 мая. А в Березовском, Белоярском, Советском, Октябрьском, Ханты-Мансийском, Сургутском, Нижневартовском районах, расположенных севернее 62° северной широты, – с 14 мая.

Охота на водоплавающую и боровую дичь в каждом муниципалитете продлится 10 календарных дней с момента её открытия. Охота на селезней уток с использованием живых подсадных уток в регионе пройдет непрерывно с 15 апреля по 20 мая. Охотиться на серую ворону можно в период охоты на боровую, болотно-луговую, водоплавающую дичь.

В этом году открытие весеннего сезона совпадает с началом в лесах региона пожароопасного сезона, поэтому департамент недропользования и природных ресурсов Югры напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности. За нарушение противопожарных мер грозит административная или уголовная ответственность.