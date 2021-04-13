Сургутянка решила купить товары по акции, но связалась с мошенниками Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 11 случаев мошенничества, югорчане "подарили" аферистам почти 2 миллиона рублей. Своей щедростью особенно отличились жители Сургута.

Они стали жертвами афериста, который узнал их персональные данные и оформил микрозаймы на потерпевших на 25 тысяч рублей.

Кроме того, 52-летняя сургутянка через социальную сеть, решила купить модную одежду, после того, как внесла указанную сумму продавцом, он перестал выходить на связь. Женщина пожертвовала виртуальному карманнику почти 3 тысячи рублей.

В Нефтеюганском районе 33-летняя местная жительница через группу «Закупайка. Акции», решила купить батут, качели, бесконтактную мойку высокого давления и электросамокат. Она перевела 12 тысяч рублей на счет продавца, но позже поняла, что её обманули.

По всем случаям возбуждены уголовные дела, полицейские разыскивают подозреваемых.