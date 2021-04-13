В Урае водитель сбил подростка на велосипеде Фото: ГИБДД России

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний пешеход.

В Урае на улице Шаимская 39-летний водитель автомобиля «Фольксваген» сбил 13-летнего велосипедиста, переезжавшего перекрёсток. В результате ДТП мальчик получил травмы.

Кроме того, на территории округа сотрудниками ГИБДД задержаны 10 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 3 – за отказ от медицинского освидетельствования, 3 – за повторное управление автомобиля в состоянии опьянения. 16 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 30 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при проезде перекрёстков и пешеходных переходов, а велосипедистам необходимо переходить дорогу по пешеходных переходам провозя велосипед.