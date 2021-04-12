В Нижневартовске провели "День здоровья" для волонтеров Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В рамках акции #БудьЗдоров городская поликлиника организовала профилактическое экспресс-обследование, которое прошли 32 волонтёра из разных добровольческих объединений Нижневартовска.

- Сейчас, когда пандемия на исходе, мы хотим выразить свое почтение и благодарность всем тем, кто помогал людям в столь тяжелое время, – отметила руководитель местного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Евгения Пастухова.

Обследовали и консультировали волонтёров тоже волонтёры. В свободное от приёмов время волонтёры-медики поликлиник №1 и №2 мультидисциплинарной бригадой работали на "Дне здоровья". Каждый участник мероприятия получил памятный подарок, сделанный руками воспитанников детского сада «Самолетик». Кроме того, приятным сюрпризом для них стала выставка детских рисунков в благодарность волонтерам.

- Такое хорошее дело для хороших людей. Сколько времени и сил сэкономили добровольцы, которые весь год, а кто-то даже больше, трудился на благо людей. Теперь они смогли и свое здоровье проверить, – поделилась волонтёр-медик Галина Самосудова.

По словам куратора волонтеров-медиков, получив подарки и знаки признательности, помощники растрогались до слёз - столько внимания к себе они не ожидали.