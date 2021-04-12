Югорчанка, задушившая собутыльника подушкой отправится на 9 лет в колонию Фото: pixabay.com

Следователи Березовского межрайонного следственного отдела собрали исчерпывающие доказательства виновности 40-летней жительницы города Белоярский. Она признана виновной в убийстве.

Как сообщают в ведомстве, 19 апреля прошлого года подсудимая пригласила отпраздновать «Пасху» своего 43-летнего знакомого, к которому испытывала симпатию. Во время застолья мужчина уснул из-за большого количества выпитого алкоголя. Подвыпившая женщина, разочарованная поведением гостя, решила убить его. Она накрыла лицо спящего мужчины подушкой и удерживала в таком положении пока тот не перестал дышать.

Чтобы скрыть следы преступления подсудимая постирала наволочку с подушкой, а затем вызвала скорую. Приехавшим врачам югорчанка сказала, что мужчина умер без какого-либо воздействия.

Злоумышленница вину не признала, несмотря на это приговором Белоярского городского суда она признана виновной в убийстве и ей назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор ещё не вступил в законную силу.