В Югре закрыты все ледовые переправы Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Сегодня в Югре закрыты 3 ледовые переправы в Нижневартовском районе и ещё 96 межмуниципальных и технологических «ледовых мостов» прекратили свою работу ранее. Таким образом, на территории округа закрыты все ледовые переправы.

На всех переправах обслуживающие организации применили меры по закрытию выезда техники на лед, а именно: установили соответствующие запрещающие дорожные знаки, а также провели работы по обустройству валов и насыпей, преграждающих выезд на ледовое покрытие.

Как сообщает ГУ МЧС России по ХМАО-Югре, структура льда сейчас на всех водоемах региона меняется, прочность ледового покрытия ежедневно снижается и проявляются весенние ледовые явления в виде образования промоин и закраин. Выезд на лед опасен для жизни.

Также сотрудники государственной инспекции по маломерным судам сообщают, что за выезд на лед нарушители могут получить административное наказание.