В Югре двое водителей сбили на дороге маленьких детей

Фото: Госавтоинспекция Югры

На югорских дорогах пострадали двое детей. Происшествия случились 8 апреля в Сургуте и в Нижневартовском районе.

- В Сургуте на ул. Дзержинского 25-летний водитель на «Лада Ларгус» при повороте направо сбил 4-летнего ребенка. Мальчик был на велосипеде вместе со своим отцом. Они переходили дорогу на зеленый сигнал светофора, - сообщили в окружной Госавтоинспекции.

Также в ведомстве рассказали и про вторую аварию. В этом случае неосторожный водитель также сбил ребенка на дороге.

- В Нижневартовском районе на ул. Набережная водитель «Шевроле Нива» при повороте налево сбил 8-летнего мальчика, который переходил проезжую часть в жилой зоне, - сообщили в Госавтоинспекции.

Оба ребенка получили травмы. Также отметим, что за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали четыре человека, включая мальчиков.