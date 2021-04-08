Пьяный мегионец более километра вез полицейского на капоте машины

Мужчина оказался лишен прав Фото: Ольга Крыльцова

Лангепасский следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении жителя Мегиона. Он обвиняется по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Происшествие случилось в ночь на 2 апреля около одного из домов по ул. Садовая, когда сотрудник полиции решил остановить автомобиль, за рулем которого находился пьяный водитель. Кстати, мужчина уже был лишен прав за вождение в нетрезвом виде.

- Испугавшись, что может быть привлечен к уголовной ответственности, злоумышленник решил не тормозить, однако полицейский смог ухватиться за автомобиль, чтобы не упасть под него, и остался на капоте. Несмотря на это, водитель продолжи движение, тем самым подвергая опасности жизнь и здоровье сотрудника полиции, - рассказали в пресс-службе СУ СКР России по ХМАО-Югре.

В итоге преступник проехал более километра, а после остановки оказал сопротивление.

Сейчас выясняются все обстоятельства совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается.