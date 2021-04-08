В Нефтеюганском районе будут ловить пьяных водителей Фото: Ольга Крыльцова

В Нефтеюганском районе будут ловить пьяных водителей. Массовая проверка пройдет 9 апреля на автодорогах Подъезд к поселку Сингапай и Подъезд к городу Сургут.

- Данное мероприятие направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, садящихся за руль в алкогольном опьянении, а также формирования у водителей устойчивых навыков дисциплинарного поведения на автодорогах и осознания неотвратимости наказания, - рассказали в окружной Госавтоинспекции.

Отметим, что при первом случае пьянства за рулем водителю грозит административная ответственность. Если же он попадется второй раз, то на него заведут уголовное дело.