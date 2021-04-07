В Когалыме бизнес-вумен два месяца выплачивала работникам зарплату ниже минимального размера Фото: Вера Зенина

В Когалыме завели уголовное дело на местную предпринимательницу, которая свыше двух месяцев выплачивала своим работникам зарплату ниже установленного в округе минимального размера. При этом женщина не испытывала материальных трудностей, а деньги она тратила на личные нужды.

- Если размер заработной платы ниже установленного в округе минимального размера, то это является нарушением трудового кодекса РФ, - сообщили в региональной прокуратуре.

Теперь женщину ждет серьезное наказание. Ей может грозить штраф от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех лет. Либо принудительные работы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на такое же время. Либо лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.