Число заболевших коронавирусом в Югре на 7 апреля 2021 года увеличилось на 62 человека

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: Олег ЗОЛОТО

В Югре за сутки зарегистрировано 62 случая коронавируса в 15 муниципалитетах, с начала пандемии - 54 656 человек.

По клинической картине: у 47 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 17 диагностирована пневмония, у одного пациента болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 54 случаях, еще по семерым югорчанам контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 6 538 жителей, сняты с наблюдения - 203 946 человек. За сутки на COVID-19 обследовано 3 236 жителей региона, всего прошли обследование 1 553 720 человек.

Картина заболеваемости в регионе выглядит следующим образом: Ханты-Мансийск - 20; Сургут и Ханты-Мансийский район - 8; Нижневартовск - 6; Мегион и Нефтеюганский район - 4; Когалым, Лангепас и Нефтеюганск -2; Нягань, Урай, Радужный, Пыть-Ях, Сургутский и Кондинский районы - 1.

Состояние 43 пациентов - тяжелое, 27 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 785 человек. За сутки по выздоровлению выписаны 86 человек, за весь период пандемии вылечились 53 184 югорчанина.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 8 294 человека с COVID-19, из них 1 037 (12,5%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 606 162. Выздоровевших - 9 445, за весь период - 4 229 480. Умерших - 374, с начала периода - 101 480.