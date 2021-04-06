Жители Ханты-Мансийска могут рассказать о героях своих семей, воевавших на фронте

Фото: администрация Ханты-Мансийска

В Ханты-Мансийске стартовал молодежный патриотический проект «Наследники Победы». С его помощью каждый горожанин может рассказать о герое своей семьи, воевавшем на фронтах Великой Отечественной войны. Организаторы ждут рассказ с фотографиями военных лет.

Для участия нужно зарегистрироваться в системе «Молодежь России» и отправить свои материалы на электронный адрес: eventhm@mail.ru.

Увидеть свой рассказ можно будет на сайте Молодежного центра города и в группе общественного движения «Волонтеры Победы» Ханты-Мансийска. Лучшие работы опубликуют на страницах городской газеты «Самарово - Ханты-Мансийск».

Для получения дополнительной информации следует обратиться по телефону: 8 (3467) 32-92-97.