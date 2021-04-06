В Ханты-Мансийске пройдет молодежный профилактический форум «Подумай о себе сегодня!»

Фото: Молодежный центр города Ханты-Мансийска, соцсеть ВКонтакте

В Ханты-Мансийске состоится молодежный профилактический форум «Подумай о себе сегодня!». Он пройдет 9 и 10 апреля на онлайн площадке ZOOM. К участию приглашаются студенты и ученики старших классов от 14 до 18 лет.

Мероприятие направлено на популяризацию здорового образа жизни и профилактику асоциального поведения среди подростков и молодежи.

Также на форуме расскажут о методе формирования устойчивого образа «Я» и понимания собственной ответственности за происходящее в жизни. Кроме того, организаторы подготовили для участников спектакль «Маленькие истории о любви», квесты «#БудьЗдоровХМ», интерактивные лекции и семинары-тренинги.

Для участия необходимо зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» и подать заявку через личный кабинет пользователя до 7 апреля включительно.