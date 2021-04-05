В Лангепасе соцработник присвоил деньги инвалида Фото: Ольга Крыльцова

В Лангепасе будут судить соцработника. Он обвиняется по ч. 2 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата с причинением значительного ущерба гражданину).

Оказалось, что специалист присвоил себе деньги инвалида. Для этого он придумал хитроумную схему: не оплачивал услуги ЖКХ за квартиру потерпевшего в течение девяти месяцев, а оставшиеся деньги класть в свой карман.

- В результате присвоения денежных средств инвалиду причинен значительный материальный ущерб, - рассказали в прокуратуре по ХМАО-Югре.

Расследование уголовного дела продолжается и контролируется ведомством.