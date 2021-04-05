В Нягани спасатели передали корм и лекарства приюту для бездомных животных

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Няганские спасатели внесли вклад в помощь бездомным животным. В прошедшие выходные специалисты Октябрьского пожарно-спасательного гарнизона посетили общественную организацию «Лапа помощи», приурочив визит ко Всемирному дню бродячих животных.

Отмети, что на сегодняшний день там проживают более 60 бездомных собак и кошек.

Сотрудники передали приюту корм, лекарства, пеленки и другие необходимые для ухода за животными вещи.

- Мы понимаем, что таким организациям постоянно требуется корм и элементарные предметы обихода для содержания и лечения животных, поэтому решили помочь, - рассказал начальник пожарно-спасательного отряда Роман Дьяченко.

В свою очередь сотрудники общественной организации поблагодарили пожарных за полезные подарки.