Погода в Югре на 5 апреля: плюсовая температура

Погода в Югре на 5 апреля Фото: Ольга Крыльцова

В понедельник, 5 апреля, в Югре Ночью ожидаются небольшие осадки, гололед и туман. Ветер южный с переходом на юго-восточный 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью +1...-4 градуса, днем +3...+8 градусов.

Ханты-Мансийск: пасмурно и дождь. Днем +3, ночью 0. Ветер 4-7 м/с.

Сургут: облачно, утром - небольшие осадки. Днем +4, ночью -0. Ветер 6-7 м/с.

Нижневартовск: пасмурно. Днем +4, ночью +1. Ветер 7-11 м/с.

Нефтеюганск: пасмурно, утром - дождь. Днем +4, ночью 0. Ветер 5-8 м/с.

Когалым: переменная облачность. Днем +3, ночью 0. Ветер 5-9 м/с.