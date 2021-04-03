Пытаясь спасти сбережения, нефтеюганец отдал мошенникам почти полмиллиона Фото: Вера Зенина

В полицию Нефтеюганска обратился местный житель 1964 года рождения, ставший жертвой мошенников.

Было установлено, что мужчине позвонил некий человек, представившийся сотрудником банка. Далее он сообщил, что кто-то снял со счета горожанина 9 тысяч рублей. Также он предложил обезопасить сбережения от мошенников - перевести всю сумму на резервный счет. Когда пенсионер начал сомневаться, «сотрудник» пообещал, что мужчина получит деньги назад уже на следующей день.

- Потерпевший поверил неизвестному и сообщил личные данные для открытия счета, в том числе код, пришедший в СМС сообщении. После чего с банковской карты заявителя списались 474 тысячи рублей, - рассказали в УМВД России по ХМАО-Югре.

Сейчас правоохранители разыскивают преступника, обманувшего пенсионера. Также возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (Мошенничество).