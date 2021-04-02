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Общество2 апреля 2021 15:42

На 13 югорских переправах снизили грузоподъемность до пяти тонн

Выезд на водоемы вне санкционированных ледовых переправ опасен для жизни
Сергей Швецов
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На 13 югорских переправах снизили грузоподъемность до пяти тонн. Фото - 86.mchs.gov.ru.

На 13 ледовых переправах межмуниципального значения, расположенных на территории Ханты-Мансийского района, снижена грузоподъемность до 5 тонн. Представители организаций, обеспечивающих эксплуатацию ледовых переправ, проводят ежедневный мониторинг толщины и качества льда на ледовых дорогах.

– Рекомендует водителям соблюдать правила передвижения по ледовым переправам и допустимую весовую нагрузку, следовать требованиям установленных информационных и дорожных знаков, – рекомендуют сотрудники Главного управления МЧС России по Югре.

Спасатели напоминают: выезд на водоемы вне санкционированных ледовых переправ опасен для жизни!