В Нижневартовске родственники устроили нелегальное казино. Фото - СК по ХМАО.

Нижневартовские следователи завершили расследование уголовного дела по факту незаконной организации и проведения азартных игр. Нелегальное казино придумали шесть местных, в том числе три родственника. Еще один участник группы объявлен в розыск.

С июня 2019 по июнь 2020 участники организованной группы незаконно организовали и проводили в помещении нежилого здания по улице Интернациональной азартные игры. Для этого они использовали карточные столы и игровые автоматы.

– У обвиняемых изъяли 2 игровых карточных стола, наборы игровых фишек и игральных карт, 4 игровых автомата, около 50 тысяч рублей, черновые записи о поступлении и расходовании денег, – прокомментировали в СК по ХМАО.

Обвиняемые вину признали частично, вместе с тем следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.