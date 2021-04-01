В Югре малыш с редким пороком сердца преодолел 900 км ради операции. Фото - dzhmao.ru.

По словам врачей окружного кардиоцентра, порок сердца у мальчика позволило выявить ультразвуковое исследование. У Кости был редко встречающийся дефект межпредсердной перегородки.

– Закрытие ДМПП заплатой одна из самых простых операций при врожденных пороках сердца, с нее начинается подготовка детского кардиохирурга. Однако обескрышенный коронарный синус в клинической практике встречается нечасто. В большинстве случаев патология протекает бессимптомно. У ребенка был ДМПП и коронарный синус впадал в левое предсердие, – объяснил детский кардиохирург Алексей Бродский.

Такие операции проводятся в условиях искусственного кровообращения – когда за сердце и легкие малышей работает специальный аппарат. Сейчас «редкий» пациент идет на поправку. Об операции напоминает лишь тоненький рубец, который не мешает маленькому Косте проводить время в игровой комнате и по-прежнему быть активным. По словам врачей, скоро малыша из далекого югорского поселка выпишут домой.