В Нефтеюганске женщина зарезала мужа из-за оскорблений и позвонила в полицию. Фото - hmao.sledcom.ru.

Нефтеюганские следователи возбудили уголовное дело в отношении 49-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего. Трагический инцидент произошел 26 марта около двух часов ночи.

Пьяная обвиняемая в одном из домов 11-а микрорайона города поссорилась со своим супругом из-за ревности, и в отместку за оскорбления ударила его кухонным ножом в грудь

– От полученной травмы потерпевший скончался через непродолжительное время. Обнаружив утром тело супруга без признаков жизни, женщина обратился в правоохранительные органы, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по ХМАО-Югре.

С учетом признания и раскаяния обвиняемая заключена под домашний арест. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование продолжается.