В югорском экоцентре проснулись медведи. Фото - "Самаровский чугас" в ВК.

В югорском экоцентре «Шапшинское урочище» после зимней спячки проснулись медведи Степан, Тихон и Еремей. Чтобы полностью прийти в себя и вернуться к привычному ритму, жизни медведям потребуется несколько недель.

– Вольерное хозяйство стало комфортнее для обитателей и посетителей. Отремонтированы клетки, обновлены берлоги и загоны. Наблюдать за дикими животными можно с прогулочной дорожки. В этом году у медведя Степана 20-летний юбилей. В мае запланировано масштабное празднование - семейный экологический праздник «День рождения медведя Степана», – рассказали представители экопарка.

Всего в хозяйстве эколого-просветительского центра порядка 12 видов животных: козы и чёрно-бурые лисы, енотовидные собаки, пони, лошади, чайка, орлан, коршун, курицы, кролики и даже самая благородная птица – лебедь.