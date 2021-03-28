В школах Ханты-Мансийска проводят уроки безопасности. Фото - МОМВД России «Ханты-Мансийский».

Заместитель начальника полиции отдела «Ханты-Мансийский» подполковник полиции Александр Шульгин провел урок безопасности для учащихся третьих курсов Ханты-Мансийской медицинской академии. Он напомнил студентам об уголовной и административной ответственности за незаконный оборот наркотиков и за участие в несанкционированных митингах.

– Чаще всего студенты становятся жертвами мошенников при использовании онлайн сервиса «BlaBlaCar», а так же при дистанционных покупках различных товаров. Важно помнить о том, что сделки в удаленном доступе можно совершать только будучи уверенным в их безопасности. Не сообщайте посторонним лицам реквизиты банковских карт и не спешите вносить предоплату за услугу, – сказал Александр Шульгин.

Полицейский рассказал о распространенных мошеннических схемах, о правилах поведения в сети Интернет, о необходимости проявлять осторожность при совершении сделок в удаленном доступе.