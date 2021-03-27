Жительница Нефтеюганска купила авиабилеты на фальшивом сайте Фото: Вера Зенина

В полицию Нефтеюганска обратилась 50-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошенников. По словам горожанки, она хотела купить авиабилеты до Санкт-Петербурга. Для этого женщина зашла на сайт «Ту ту ру», выбрала интересующий маршрут и заказала билеты по направлению «Сургут - Санкт-Петербург - Сургут».

Оплатив стоимость билетов в 50 тысяч рублей, женщина стала ждать, когда они придут на электронную почту, однако этого так и не произошло. Поняв, что нарвалась на фальшивый сайт, югорчанка обратилась в полицию.

Как утверждает потерпевшая, сам сайт ничем не отличался от оригинала.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ «Мошенничество».