Житель Сургутского района отправится в тюрьму за очередную пьяную езду Фото: Ольга Крыльцова

В Сургутском районе вынесли обвинительный приговор в отношении 28-летнего жителя села Белый Яр. В октябре 2020 года он вновь сель за руль в алкогольном опьянении.

- Установлено, что подсудимый ранее привлекался к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Однако должных выводов для себя не сделал, вновь сев за руль после спиртного, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

В итоге мужчина получил один года лишения свободы в колонии-поселения. Также он не имеет права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года и 6 месяцев.