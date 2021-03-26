Сургутянка, ради мошенников, взяла два кредита и отдала последние деньги Фото: pixabay.com

В Сургуте 50-летняя местная жительница стала очередной жертвой мошенников. Ей позвонил мужчина, представившись сотрудником службы безопасности, пояснил, что с карты потерпевшей происходит списание денег и ей необходимо обналичить все имеющиеся деньги, и перевести их на сберегательную ячейку.

Полностью доверяя аферисту, женщина, сняла 500 тысяч рублей, а затем 400 тысяч рублей, проведя 33 транзакции, югорчанка перевела деньги на банковский счёт, предложенный мошенником. Спустя сутки, югорчанке вновь позвонил тот же мужчина, и сообщил, что мошенники, якобы используя её личные данные, оформляют на неё в разных банках кредиты. Женщина в течение двух дней оформляла на своё имя кредиты и перевела уже 1 миллион на банковский счёт мошеннику.

Спустя несколько дней, потерпевшая вновь оформила на своё имя кредит на сумму 200 тысяч рублей, так же обналичила их, и отдала злоумышленнику.

Таким образом мошенники, расположив к себе потерпевшую, похитили более 2 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Мошенникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.