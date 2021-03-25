Жительница Нижневартовска родила ребенка прямо в машине скорой помощи Фото: департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Поздно вечером в скорую медицинскую помощь Нижневартовска позвонила беременная женщина. Она вызвала скорую помощь, так как почувствовала, что внезапно начались и стали усиливаться схватки. На вызов направили фельдшерскую бригаду скорой медицинской помощи.

Фельдшеры Гордина Наталья и Махмудов Шахбан оперативно приехали на вызов и оценили состояние роженицы. Врачи приняли решение доставить пациентку в перинатальный центр, но малыш решил появиться стремительно и медикам пришлось принимать роды прямо в автомобиле. В 23 ч 20 мин раздался крик новорождённого — в машине скорой медицинской помощи на свет появился мальчик весом – 2 500 кг, ростом - 48 см. Фельдшеры сработали профессионально: перерезали пуповину, обработали ребёнка и маму, а затем доставили маму и малыша в перинатальный центр. Сейчас ребёнок и мама чувствуют себя хорошо.

Медицинские работники говорят, что это редкий случай такого стремительного процесса родоразрешения и просит женщин при первых признаках схваток всегда следует вызвать скорую помощь.