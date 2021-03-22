Жительница Пыть-Яха «заработала» сразу пять уголовных дел

Жительницы Пыть-Яха «заработала» сразу пять уголовных дел. Фото: Ольга Крыльцова

Сотрудники ОМВД России по городу Пыть-Яху возбудили сразу пять уголовных дел за фиктивную регистрацию граждан в отношении 38-летней местной жительницы. Установлено, что подозреваемая поставила на регистрационный учет пять человек – как россиян, так и иностранцев, но жилое помещение для проживания им не предоставила.

– Стражи порядка проверили более 40 иностранных граждан, в отношении пяти из них составили административные протоколы за различные нарушения миграционного законодательства. По составленным полицейскими административным материалам наложены административные штрафы на общую сумму около 10 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе ОМВД России по городу Пыть-Яху.

Санкции статей предусматривают наказание в виде штрафов в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 3-х лет. Подобные проверочные мероприятия проводятся сотрудниками полиции на постоянной основе и нацелены на пресечение незаконной миграции на территории автономного округа.