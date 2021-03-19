В сургутской больнице осмотрели более пяти тысяч пациентов с коронавирусом. Фото - dzhmao.ru.

В амбулаторном центре диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции в Сургутской городской клинической поликлинике № 4 осмотрели более пяти тысяч пациентов с COVID-19, проведено 4 376 компьютерных томографий органов грудной клетки, выявлено 2 716 вирусных пневмоний.

– Наибольшая нагрузка пришлась на первую половину ноября 2020 года. Тогда число обратившихся в среднем составляло 65 человек в сутки, а в отдельные дни – до 90. Максимальное количество осмотренных – 95 человек – было зафиксировано 6 ноября 2020 года. До 90% пациентов направлялись на компьютерную томографию органов грудной клетки, число зарегистрированных пневмоний превышало 60 в сутки, – сообщила главный врач медучреждения Любовь Колесникова.

4 февраля центр перевели на дневной режим работы – с восьми утра до восьми вечера. Сейчас проведение компьютерной томографии пациентам с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее осуществляется ежедневно с 20:00 до 22:00 преимущественно по записи по направлению врачей поликлиники. Среднее число пациентов в течение первой половины марта составило 7 в день, среднее число выявленных вирусных пневмоний по данным КТ – 3.