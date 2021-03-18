Парень из Мегиона хотел поразвлечься с девушкой, но попал на мошенников Фото: pixabay.com

В дежурную часть ОМВД России по городу Мегиону обратился 20-летний молодой человек и рассказал, что ночью решил найти сайт по предоставлению интим - услуг. Нашёл сайт в Нижневартовске и позвонил по указанному там номеру. На звонок ответила женщина, которая подробно рассказала ему про услуги.

Югорчанин отправился в Нижневартовск и параллельно перевёл предоплату. Он снова позвонил, но на этот раз с мегионцем разговаривал уже мужчина, представившийся администратором, который попросил оплатить страховку в размере 6 тысяч 800 рублей. Такой суммы у молодого человека не нашлось и он перевёл 1 тысячу 600 рублей.

Спустя время мужчина перезвонил и сообщил, что оплата прошла, но платежная система может принять только полную сумму, тогда потерпевший оформил микрозайм и отправил недостающие деньги. Заявив о том, что оплата не проходит, аферист переключил мегионца на старшего менеджера, который сказал, что необходимо внести сумму одним чеком, и в таком случае система пропустит платёж.

Наивный парень снова перевёл деньги, но менеджер сказал, что всё ещё не принимают средства. Так мошенники выманивали у югорчанина деньги и в итоге молодой человек понял, что стал жертвой мошенников, и никакие деньги ему не вернут. Более того – о интимных услугах тоже можно забыть. В результате житель Мегиона потерял 50 400 рублей.