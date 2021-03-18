Первенство УФО по волейболу проходит в Покачах Фото: pixabay.com

Покачи принимает 90 спортсменов из Югры, Ямала и Тюменской области, а всё потому что в городе проходит Первенство Уральского Федерального округа по волейболу среди юношей 10-12 лет. В соревнованиях принимают участие команды из Нового Уренгоя, Нижневартовска, Пыть-Яха, Нягани, Тобольска, села Упорово Тюменской области. Заявку на проведение в Покачах Первенства одобрила Ассоциация региональных федераций волейбола Урала. В городе есть всё необходимое для проведения мероприятия. Зал спортивного комплекса соответствует требованиям к организации соревнований такого уровня, а также укомплектована судейская бригада.

Кроме того, в Покачах созданы условия для проживания спортсменов, недавно открылась ещё одна гостиница, всё в шаговой доступности. Отметим, что Покачи часто выбирают площадкой для организации турниров регионального уровня. В апреле там планируют провести три окружных Первенства: по баскетболу и волейболу, для этого в городе созданы одни из самых лучших в Югре условий.

Благодаря открытию нового спорткомплекса возможности расширятся, сейчас его строят, а по окончанию строительства там будет универсальный игровой зал, зал акробатики со скалодромом, зал для занятий боксом. Все они соответствуют требованиям для проведения региональных соревнований и уже через год в Покачах будут проводить окружные состязания по боксу и мини-футболу. А по акробатике - даже соревнования всероссийского уровня.