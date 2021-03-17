В Нижневартовске пройдет первые фестиваль уличного искусства "Мосты" Фото: Группа проекта "Мосты" (скриншот с видео)

Первый фестиваль уличного искусства «Мосты» начинает приём заявок на участие, продлится он до 1 апреля. Фестиваль состоится в Нижневартовске и главной его задачей является поддержка, и развития творческих идей креативного кластера, их реализацию.

Мосты – фестиваль уличного искусства, который пройдет летом 2021 года. Это переосмысление и перевоплощение городских пространств, литры краски и новые возможности. Участвовать в мероприятии могут все желающие, независимо от уровня художественного таланта, старше 16 лет. Для этого необходимо направить в адрес организаторов festmost86@gmail.com заявку с указанием ФИО, возраста, рода деятельности, места жительства, контактных данных. К заявке требуется приложить не менее 5 работ – эскизы, холсты, инсталляции и прочее.

Имена участников фестиваля, попавших в шорт-лист, опубликуют 2 апреля в официальной группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте». Конкурсанты смогут в срок со 2 по 20 апреля выбрать площадку на территории Нижневартовска для реализации своего проекта. Более подробная информация о фестивале размещена в группе проекта.